شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتفقدون عددا من المشروعات بمدينة برج العرب الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس أحمد عمران أحمد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة برج العرب الجديدة، لمتابعة سير العمل، حيث استهل جولته بالمرور على مشروع تطوير وتوسعة المدخل الغربي للمدينة (طريق حسن علام) الواصل بين مدينة برج العرب الجديدة والساحل الشمالي الغربي وامتدادات محور التعمير، وذلك بحضور المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، ومسئولى الجهاز والمشروع، والشركات.

وتابع مساعد نائب رئيس الهيئة، خلال الجولة، الموقف التنفيذي والتحديات التي تواجه المشروع، مشدداً على مسئولي الشركة ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع والالتزام بالمواصفات الفنية.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس السيد همام، أن الطريق بطول 8.5 كم وبه أعمال صناعية ومسند تنفيذه لشركة متخصصة، وجارٍ توسعة الطريق حالياً ليصبح بعرض 7 حارات مرورية بكل اتجاه، وإنارة الطريق بأعمدة الهاي ماست، وزراعة الجزيرة الوسطى بأشجار مثمرة، ويُعد المشروع من أهم المشروعات الجاري تنفيذها حالياً لربط المدينة بشبكة الطرق القومية الجاري تنفيذها بالمنطقة حالياً، حيث يربط المشروع المدينة بالامتدادات الخاصة بمحور التعمير والطريق الدولي الساحلي.

واستأنف مسئولو وزارة الاسكان جولتهم بالمرور على أعمال الزراعة الجاري تنفيذها بمنطقة 134 عمارة إسكان اجتماعي بالمدينة، حيث يتم تنفيذ أعمال الزراعة وتنسيق الموقع بها ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

كما قاموا بمتابعة أعمال تنفيذ تطوير وتوسعة محطة المعالجة الثنائية بنظام برك الأكسدة والجاري تنفيذها حالياً ضمن منظومة فصل الصرف الصناعي عن الصرف الآدمي، والمسند أعمال تنفيذها لشركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم).

وفي ختام الجولة، وجه مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بضرورة الالتزام بتنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنهاء المشروعات في المواعيد المقررة، والعمل على تنفيذ جميع البنود طبقاً للمعايير والمواصفات الفنية.