شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الذهب فى البورصة العالمية إلى ما دون الـ2000 دولار للأونصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الذهب إلى الانخفاض خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد مكاسب ضعيفة، يأتي هذا الانخفاض في ظل تصريحات لعدد من أعضاء البنك الفيدرالي قللت من فرص خفض أسعار الفائدة هذا العام بالإضافة إلى التوترات بشأن أزمة الدين الأمريكي، وفق جولد بيليون.

وانخفضت أسعار الذهب الفورية اليوم الي ما دون 2000 دولار لتسجل الأونصة 1990 دولار وقت صياغة هذه السطور.

علق عدد من أعضاء البنك الفيدرالي على أوضاع السياسة النقدية، وقللوا كثيراً من فرص خفض أسعار الفائدة هذا العام وهو الأمر الذي يقلل من دعم أسعار الذهب، كما أشار أعضاء البنك عن عدم اليقين بشأن ما إذا كان البنك الفيدرالي سيوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتاً في اجتماع يونيو القادم.

عضو الفيدرالي نيل كاشكاري رئيس البنك الفيدرالي في مينيابوليس صرح أنه لا يجب أن ننخدع بتراجع بيانات التضخم خلال بعض الأشهر الأخيرة لأن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك عند 2%، ويحتاج البنك إلى إنهاء مهمته.

وأكد توماس باركين عضو الفيدرالي الأمريكي في ريتشموند أنه إذا استمر تسارع معدل التضخم فمن الممكن أن نشهد زيادات جديدة في أسعار الفائدة.

يذكر أن أسعار العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي تظهر تسعير باحتمال 79.9٪ أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بإيقاف رفع أسعار الفائدة في يونيو. وقد تراجع هذا الاحتمال من أعلى من 90% بداية الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير الفني إلي أن احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية تعد أمر سلبي بالنسبة للأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب، نظرًا لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. ولكن من ناحية أخرى من المتوقع أن تدعم المخاوف من الركود الأمريكي والانهيار المصرفي المحتمل الطلب على الملاذ الآمن للمعدن النفيس.