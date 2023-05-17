سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17-5-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

واصل سعر الدولار، اليوم الأربعاء الموافق 17-5-2023، أمام الجنيه المصري، استقراره في بداية التعاملات الصباحية على نفس المستويات المعلنة من البنوك أمس الثلاثاء.

ونشر وقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وفقا لشاشات التداولات اللحظية للعملات داخل فروع البنوك العاملة السوق المحلية المصرية.

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنك الأهلي عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

ويعرض “بنك مصر” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وبلغت مستويات شراء وبيع سعر الدولار أمام الجنيه بفروع بنك الكويت الوطني عند 30.85 جنيه، و 30.95 جنيه، على التوالي.

واستقر سعري شراء وبيع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية ببنك الاستثمار العربي عند 30.85 جنيه، و30.95 جنيه على التوالي.

ويعرض بنك البركة الإسلامي سعر الدولار أمام الجنيه بمستهل التعاملات عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وعرض شاشات التداولات اللحظية داخل إيجي بنك سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع

وافتتح بنك SAIB التداول على سعري شراء وبيع الدولار أمام نظيره الجنيه المصري عند 30.85 جنيه ، و30.95 جنيه على التوالي.

يعرض بنك كريدي أجريكول سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

يتيح بنك أبو ظبي التجاري سعر شراء وبيع سعر الدولار في بداية تعاملات عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وأظهرت التعاملات الصباحية داخل فروع البنك التجاري الدولي وصول سعر الدولار أمام الجنيه لـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكات فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

عرض بنك SAIB سعر الدولار اليوم على نفس مستويات أمس أمام نظيره المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.