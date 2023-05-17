شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الأعلاف بأكثر من ألف جنيه فى الأسواق بعد إفراجات الموانئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة أن اسعار الأعلاف الداجنة تراجعت ليتم تداول سعر الطن بين 25800 إلى 26000 جنيه وأعلاف البط هبطت إلي مستويات 25000 جنيه وأعلاف دواجن البيض سجلت 23200 للطن.

وكشف في تصريحات خاصة أن الهبوط في الوطن يتجاوز ألف جنيه في بعض الأصناف وذلك في ظل الإفراج المستمر عن كميات كبيرة من الأعلاف كانت محتجزة لدى الموانئ مع اتجاه الحكومة لتوفير الأعلاف لخفض أسعار الأعلاف.

وشدد سامح السيد في تصريحات خاصة على ضرورة تفعيل البورصة الرئيسيه الدواجن فى القليوبية أول مقترح يمكن أن يسهم فى ضبط السوق، حيث سيؤدى ذلك إلى تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة ألفعلية وبحسب العرض والطلب فى السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.

طالبت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، بتفعيل قانون 70 لسنة 2009 بحظر ذبح وتداول الدواجن حية، بهدف تقليل حلقات التداول والحلقات الوسيطة التي ترفع السعر على المستهلكين، حيث يسهم القانون حال تطبيقه فى توفير منتج للمستهلك بمواصفات ذات جودة عالية كما أنه يساهم في خفض الأسعار نتيجة تقليل حلقات التداول على السلعة.