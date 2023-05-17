الجنيه ينخفض لأقل من 18 ألف.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، عند نفس مستواه مساء أمس الثلاثاء.

وخلال تعاملات أمس، هبط سعر جرام الذهب في مصر بنحو 60 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس الأول.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1493 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1920 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2240 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2560 جنيها للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 17920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1990 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة قدرها نحو 1.03 دولار بنسبة 0.05% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.