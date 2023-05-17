شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب يسجل 17920 جنيها فى تداولات اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
وقال ممدوح عبد الله، عضو مجلس إدارة الشعبة، أن صناعة المشغولات الذهبية تعانى بقوة فى الفترة الحالية بسب العزوف عن شراء المشغولات والاتجاه لشراء السبائك، وهذا يؤثر سلباً على الصناعة المحلية، لأن مصانع المشغولات كثيفة العمالة، وفكرة استمرار انهيار المبيعات تؤثر سلبًا على قدرات المصانع فى سداد الالتزامات عليها.
وأكد ممدوح عبد الله فى تصريحات خاصة، على ضرورة التدخل لإنقاذ صناعة المشغولات، حيث أنه يوجد تراجع كبير فى حجم إنتاج المشغولات الذهبية بنحو 70 إلى 80% خلال الفترة الحالية بسبب هبوط الطلب لصالح السبائك والجنيهات، الأمر الذى يستدعى فرض رسوم على السبائك بكافة أوزانها وحتى 100 جرام.
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