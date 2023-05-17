البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 700 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 17050 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 3095 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 20331 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 7123 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 3039 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 4598 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 3746 نقطة.

وأصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، 3 قرارات بوقف نشاط شركات مجموعة جلوبال كابيتال، جي إس إس جي القابضة مصر، وجاردين لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، لمدة 30 يومًا أو لحين إزالة أسباب المخالفة إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المُعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والمشروعات الصناعية عدد 750 ألف سهم، 823.5 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 73.8 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية عدد 60 ألف سهم، 250 ألف سهم، 15 ألف سهم، 293 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو عدد 163.8 ألف سهم.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، عن شراء عدد 660.5 ألف سهم من أسهم الخزينة الخاصة بالشركة خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.82%.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، إيرادات بلغت 5.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023 بنسبة نمو 65%، وبلغ صافي الربح 1.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 129%، ويرجع السبب في ذلك إلى أن قائمة الدخل تضمنت زيادة إيرادات المبيعات بقيمة 2 مليار جنيه، وزيادة تكلفة إيرادات النشاط بقيمة مليار جنيه، وزيادة الفوائد المدينة بقيمة 270 مليون جنيه.

وحققت شركة النصر للأعمال المدنية، إيرادات بلغت 33.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023 بنسبة نمو 45.79%، وبلغ صافي الخسارة 204 ألف جنيه، بنسبة انخفاض 238.39%.

وحققت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) مبيعات بقيمة 155.2 مليون جنيه مقابل 134.9 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح 9.4 مليون جنيه مقارنة مع 30.7 مليون جنيه.

وحققت الشركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا مبيعات بقيمة 471 مليون جنيه مقابل 292.8 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح 22.1 مليون جنيه مقارنة مع 3.2 مليون جنيه.

وحققت شركة المنصورة للدواجن، مبيعات غير مسبوقة بزيادة قدرها 76%، عن العام الماضي، وزيادة الأرباح 330% تقريبًا عن فترة المقارنة من العام الماضي، وبلغت الأرباح 30 مليون جنيه قبل الضرائب، بقيمة 155.2 مليون جنيه مقابل 134.9 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح 9.4 مليون جنيه مقارنة مع 30.7 مليون جنيه.

في سياق منفصل أعلنت شركة أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، عن بيع كامل حصتها في إحدى الشركات التابعة لها والمتخصصة في إنتاج مواد كيماويات البناء لصالح شركة (Sika) السويسرية، وتم هذا البيع بعد قيام شركةSika بالاستحواذ على كامل مجموعة MBCC والتي تم الإعلان عنها في 2 مايو الجاري، وتبلغ حصة شركة أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى من قيمة هذه الصفقة مبلغ 1.8 مليار جنيه (قبل الضريبة).