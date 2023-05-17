شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى القائمة.. "أوابك": 10دول تعمل على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف التقرير ،أنه وحتى نهاية الربع الأول من عام 2023، بلغ عدد الدول التي أعلنت عن استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين نحو 25 دولة، حيث باتت القائمة النهائية تشمل غالبية الدول الأوروبية مثل ألمانيا، وبلجيكا، وإسبانيا، والبرتغال، وفرنسا، وهولندا. كما تضم القائمة دولاً في منطقة آسيا/المحيط الهادي، منها أستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية. وفي أفريقيا مثل ناميبيا والجمهورية الجزائرية، أما في منطقة الأمريكيتين، فتضم القائمة كل من كندا، وتشيلي، وكولومبيا.
وتابع التقرير ،كما يوجد عدد لا بأس به من الدول التي أنهت أو تعمل على إعداد خارطة طريق للهيدروجين بإجمالي 12 دولة من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعمل أيضاً على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين. وبذلك يصل إجمالي عدد الدول التي بدأت تعمل على إعداد خطط واستراتيجيات وطنية للهيدروجين إلى 47 دولة. بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عن الاستراتيجية الأوروبية للهيدروجين منتصف عام 2020.
ومؤخراً قامت عدة دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة بعمل مراجعة للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين للأخذ في الاعتبار التغيرات التي تشهدها الساحة الدولية في مجال الاستثمار في الهيدروجين، مع تشديد الالتزامات المناخية كما أعلنت دولاً أخرى عن نيتها تعديل أهداف الهيدروجين في استراتيجيتها الوطنية مثل اليابان التي أعلنت أنها ستقوم بمراجعة استراتيجيتها الوطنية خلال مايو 2023، بغية وضع هدف طموح يقضي بالوصول بإمدادات الهيدروجين المحلية إلى 3 مليون طن/السنة (مقارنة بـ 2 مليون طن/السنة في الخطة الحالية) ثم رفع السقف إلى 12 مليون طن/السنة بحلول عام 2040.
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