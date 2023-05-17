الاقتصاد

اقتراح بإصدار عملة خليجية موحدة تضم مصر والأردن

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الشارقة - اميمة ياسر -    

ذكرت وسائل إعلامية أن خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الإماراتية، اقترح إصدار بقيادة دولتي الإمارات والسعودية عملة موحدة، تدخل فيها بعد ذلك دولتا مصر والأردن.

وقال الحبتور، أحد أبرز رجال الأعمال الإماراتيين، في مقابلة مع شبكة "CNBC عربية" أمس،: "نحن في دولة الإمارات في موقف قوي والسعودية أيضا، ونحن نستطيع كمجلس تعاون خليجي إطلاق عملة موحدة قوية ويكون لنا فيها الريادة".

وخلف الحبتور هو رجل أعمال إماراتي ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور إحدى أكثر الشركات نجاحاً في منطقة الخليج.

وخلال السنوات الأخيرة، بدأت مجموعة الحبتور خطة التوسع السريع في قسم الفنادق، وقامت بتعزيز تواجدها داخل دولة الإمارات وخارجها وكذلك تعمل في مجال العقارات والسيارات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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