شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم "المصرية للمنتجعات السياحية" 20 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي 20 ألف جنيه على الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، لمخالفة أحكام المادتين 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية، و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، فرض التزام مالي 5 آلاف جنيه على 5 شركات وهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وفاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات 5 آلاف جنيه لمخالفة الشركات لأحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 43 من الإجراءات التنفيذية،

فيما قررت اللجنة التنبيه على 16 شركة بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.

وشمل قرار لجنة القيد مصر بنى سويف للأسمنت، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والعز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو، ومستشفى النزهة الدولي، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والقاهرة للزيوت والصابون، وإيديتا للصناعات الغذائية، والمنصورة للدواجن، والعربية لمنتجات الألبان " آراب ديري" – باندا، ورواد السياحة – رواد، وسبيد ميديكال، وأوراسكوم المالية القابضة، والشمس للإسكان والتعمير، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة.