شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون العالمية تلغي 11 ألف وظيفة بجميع أنحاء العالم خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم شركة فودافون العالمية، إلغاء 11000 وظيفة من قوتها العاملة العالمية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهي أكبر جولة من التخفيضات في تاريخ مجموعة الاتصالات، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

تصل الخسائر في الوظائف إلى أكثر من عُشر الموظفين العالميين البالغ عددهم 104000 موظف في شركة فودافون. توظف الشركة حوالي 9000 شخص في المملكة المتحدة، بما في ذلك في مقرها الرئيسي في بيركشاير.

تمثل التخفيضات أول خطوة كبيرة تقوم بها مارجريتا ديلا فالي، التي تم تعيينها كأول سيدة تنفيذية لشركة فودافون الشهر الماضي، والتي قالت إن الشركة بحاجة إلى أن تكون أكثر كفاءة للتنافس.

تشمل خطة تخفيض الوظائف في عمليات فودافون بأكملها - بدءًا من وظائف المجموعة، التي يوجد مقرها في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا - مع عدم وجود مؤشر على حجم التخفيضات في كل سوق.

وقالت ديلا فالي إن خطة إعادة الهيكلة تتضمن مراجعة لخطط حوافز الموظفين في جميع أنحاء الشركة لتكون أكثر توافقًا مع تحقيق أهداف الأداء.

ستوفر التخفيضات 100 مليون يورو إضافية (87 مليون جنيه إسترليني) ليتم استثمارها في التسويق لتنشيط علامة فودافون التجارية، و 150 مليون يورو لتحسين تجربة العملاء.

يأتي قرار فودافون مع انخفاض سعر السهم إلى أدنى مستوى له في 20 عامًا - في أكبر تخفيضات في الوظائف في تاريخ الشركة.

قامت فودافون بإلغاء 11000 وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة بعد أن قال رئيسها الجديد إن أداء الشركة "لم يكن جيدًا بما يكفي".

تمت ترقية "مارجريتا ديلا فالي"، إلى المنصب الأعلى الشهر الماضي، وحددت استراتيجيتها لتغيير اتجاه شركة الهاتف.

تشمل التغييرات خفض حوالي 12 في المائة من القوة العاملة العالمية في شركة الاتصالات والبالغة 90 ألف عامل - وهو أكبر خفض للوظائف في تاريخها.

بينما رفضت تحديد عدد الوظائف التي ستكون معرضة للخطر من بين 9000 وظيفة في الشركة في المملكة المتحدة، أشارت ديلا فالي إلى أنه سيتم إجراء تخفيضات كبيرة في مقرها العالمي في لندن.

ألغت الشركة بالفعل 2300 وظيفة هذا العام في الوقت الذي تتسابق فيه لخفض التكاليف.

لم يبد المستثمرون إعجابهم بغياب التوقعات المالية ودفعوا أسهم شركة FTSE 100 للهبوط بنسبة 9 في المائة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2002.

قالت فودافون إن التدفق النقدي الخاص بها سيأتي عند 2.8 مليار جنيه إسترليني ، وهو أقل من التوقعات البالغة 3.1 مليار جنيه إسترليني بعد أن أثرت التغييرات القانونية في ألمانيا على توقيت دفع فواتير تلفزيون الكابل.

قالت ديلا فالي، التي تولت المسؤولية بعد تغيير نك ريد العام الماضي، إن شركة فودافون اضطرت إلى إجراء "تغييرات جوهرية".

وأضافت: "الخطوات التي اتخذناها في السنوات القليلة الماضية كانت تدريجية للغاية. نحن بحاجة إلى أن نكون أعمق وأسرع بكثير اليوم في تنفيذنا ".

وهي بالفعل تتعرض لضغوط من المستثمرين النشطاء بما في ذلك مجموعة الاتصالات الأمريكية المنافسة ليبرتي جلوبال ورجل الأعمال الفرنسي كزافييه نيل وشركة &e الإماراتية.