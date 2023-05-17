شكرا لقرائتكم خبر عن موقع CNN Travel: مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "أين تسافر في عام 2023: أفضل المقاصد السياحية للزيارة" أبرز موقع CNN Travel "سى إن إن ترافيل" الأمريكي قائمة بأفضل المقاصد السياحية التي تستحق الزيارة خلال عام 2023، حيث سلط الضوء على مصر، وخاصة مدينة القاهرة كواحدة ضمن هذه المقاصد السياحية المتميزة.

وأشار التقرير إلى المتحف المصري الكبير الذى يعتبر أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة هى الحضارة المصرية العريقة والذى يضم المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون، بالإضافة إلى القطع الأثرية الفريدة التي سيتم عرضها به، كما تحدث عن المتحف المصري بالتحرير وما يحويه من كنوز أثرية رائعة.

وأوضح التقرير أيضاً أنه بالرغم من أن أهرامات الجيزة تمثل أهم عنصر لجذب السائحين إلا أن مدينة القاهرة تزخر بالعديد من المقومات والأماكن السياحية والأثرية التي يمكن للسائح الاستمتاع بها خلال زيارتها، مشيراً إلى القاهرة التاريخية التى يوجد بها أحد أكبر مجموعات العمارة الإسلامية التاريخية في العالم، ونوه عن جامع الأزهر كأحد المعالم الإسلامية الهامة التي تستحق الزيارة.

كما نوه التقرير إلى ما تتمتع به مدينة القاهرة من الأماكن الأثرية القبطية الهامة والمتميزة مثل الكنيسة المعلقة.

وأشار التقرير إلى حديقة الأزهر وما تتمتع به من مساحات خضراء واسعة وتصميم مستوحى من الحدائق الإسلامية التاريخية، ونوه عن حي الزمالك الراقي الذي يقع على جزيرة في نهر النيل بما يحتويه من مطاعم وفنادق فاخرة ومتميزة وبازارات.