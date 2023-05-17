شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج انتخابات جمعية مستثمري السادس من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالسادس من أكتوبر، نتائج انتخابات المجلس بعد انتهاء عمليات الفرز والتي أسفرت عن فوز 15 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 396 مستثمرا لقيادة الجمعية لدورة جديدة 2023-2027 من بين 22 مرشحاً.

وضم مجلس الإدارة بالترتيب، كلا من أحمد راشد، وحسام برناسوس، ووائل الخولي، ومصطفى التوني، وأحمد حمادة داوود، ورومون عطا الله، وأسامة العرقسوسي، ومحمد خميس، وعبير عصام، ومحمود برعي ورأفت الخياط، ومصطفى عبيد وطارق الجيوشي وعمر الصعيدي وسرور صباحي.

وأجريت الانتخابات في أجواء تنافسية بين المرشحين للفوز بثقة أعضاء الجمعية العمومية وسط علاقات قوية تربط جميع أعضاء الجمعية العمومية للجمعية التي تأسست قبل نحو 30 عامًا.

وجاءت أغلب البرامج الذي وضعها المرشحين عددًا من المحاور المهمة التي تتوافق مع أهداف الجمعية الاستراتيجية ومنها تدشين لجنة لحصر المصانع المتعثرة والمشكلات الفنية والتمويلية وتكثيف اللقاءات الدورية مع الجهات المعنية بالقطاع الصناعي وكذلك التعاقد مع واحدة من كبريات شركات الرعاية الصحية لتوفير الخدمات الطبية لعمال وموظفي مصانع بالمدينة وإقامة معرض دائم بالمنطقة الصناعية لعرض منتجات المصانع.

وفازت سيدة الأعمال عبير عصام مؤخراً بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين في انتخابات الاتحاد الأحد الماضي.

كما شغلت بنت أسوان مناصب قيادية عديدة منها عضو اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة أسوان، والأمين العام لجمعية المستثمرين والصناعات الصغيرة بأسوان، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الامناء لمدينة 6 أكتوبر، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومعهد ليلة القدر بالإضافة إلى عضويتها في مجالس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الصناعة الصغيرة بشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ورئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية.