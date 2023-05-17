تراجع أسعار الحديد 3 آلاف جنيه للطن.. تعرف على السبب

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، تراجع أسعار الحديد بالأسواق خلال الأيام الماضية بقيمة أكثر من 3 آلاف جنيه للطن، وذلك بعد تقليل وكلاء الحديد لهامش ربحهم في الطن، لتنشيط حركة البيع بالأسواق، بالإضافة إلى تراجع الخام عالميا.

وأضاف الزيني، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن وكلاء شركات الحديد خفضوا من هامش ربحهم في الطن الواحد بأكثر من 3 آلاف جنيه، ليصبح سعر الطن حاليا 40 ألف جنيه مقابل 43 و45 ألف جنيه، بحسب المحافظة التي يباع فيها "وجه بحري وقبلي".

ووفقا لقول الزيني فإن أسعار الحديد بالأسواق مازالت مغالى فيها، موضحا أن السعر العادل لطن الحديد 32 ألف جنيه بالأسواق.

وذكر الزيني أن سعر خام الحديد انخفض مؤخرا 30% بالبورصات العالمية.

كانت مصانع الحديد أعلنت استقرار الأسعار تسليم أرض المصنع مع بداية شهر مايو الجاري، ليسجل سعر الطن تسليم أرض المصنع بشركة حديد عز 32135 جنيها، وسعر طن الحديد بشركتي السويس للصلب وحديد المصريين نحو 32050 جنيها