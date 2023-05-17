شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. الذهب يواصل التراجع فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، لعل أبرزها تغطية البورصة المصرية، وكذلك تطورات سوق الذهب في مصر الذى يواصل التراجع، بجانب التغطية الخاصة بتطورات قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

"شعبة الذهب": قرارات الأعلى للاستثمار تهيئ مناخا جاذبا للشركات

أكد سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب، أن القيادة السياسية عازمة على تهيئة مناخ الاستثمار في البلاد بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي جاء على رأسها تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، مؤكداً أنها خطوة لتسهيل مناخ الاستثمار الصناعى والإنتاج.

وأشاد فى تصريحات لـ"الخليج 365" بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، مؤكداً أنه خطوة فى غاية الأهمية وجاءت فى توقيتها المناسب لأنه سيساهم في القضاء على المعوقات التي تواجه العمليات الاستثمارية، وعلى رأسها البيروقراطية فى الجهات والوزارات المعنية المختلفة، بالإضافة إلى أن المجلس الأعلى سيكون له دور كبير في تنسيق السياسات بين مختلف هذه الجهات ومنع تضارب عملها وهو ما يصب في صالح المناخ الاستثمارى والاقتصادى بشكل عام.

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر تراجعا بحوالي 30 جنيها وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2220 جنيها مقابل من مستوي 2250 جنيها وسط تذبذب واضح في أسعار الذهب بالأسواق.

تراجع سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2537 جنيها.

عيار 21 يسجل 2220 جنيها.

عيار 18 يسجل 1903 جنيهات.

الجنيه الذهب 17760 جنيها.

سعر الذهب عالمياً عاد الذهب إلى الانخفاض خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد مكاسب ضعيفة، يأتي هذا الانخفاض في ظل تصريحات لعدد من أعضاء البنك الفيدرالي قللت من فرص خفض أسعار الفائدة هذا العام بالإضافة إلى التوترات بشأن أزمة الدين الأمريكي، وفق جولد بيليون.

وانخفضت أسعار الذهب الفورية اليوم الي ما دون 2000 دولار لتسجل الأونصة 1990 دولار وقت صياغة هذه السطور.

البورصة تغرم "المصرية للمنتجعات السياحية" 20 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي 20 ألف جنيه على الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، لمخالفة أحكام المادتين 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية، و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، فرض التزام مالي 5 آلاف جنيه على 5 شركات وهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وفاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات 5 آلاف جنيه لمخالفة الشركات لأحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 43 من الإجراءات التنفيذية،

فيما قررت اللجنة التنبيه على 16 شركة بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.

تعتزم شركة فودافون العالمية، إلغاء 11000 وظيفة من قوتها العاملة العالمية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهي أكبر جولة من التخفيضات في تاريخ مجموعة الاتصالات، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية. تصل الخسائر في الوظائف إلى أكثر من عُشر الموظفين العالميين البالغ عددهم 104000 موظف في شركة فودافون. توظف الشركة حوالي 9000 شخص في المملكة المتحدة، بما في ذلك في مقرها الرئيسي في بيركشاير. تمثل التخفيضات أول خطوة كبيرة تقوم بها مارجريتا ديلا فالي، التي تم تعيينها كأول سيدة تنفيذية لشركة فودافون الشهر الماضي، والتي قالت إن الشركة بحاجة إلى أن تكون أكثر كفاءة للتنافس. تشمل خطة تخفيض الوظائف في عمليات فودافون بأكملها - بدءًا من وظائف المجموعة، التي يوجد مقرها في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا - مع عدم وجود مؤشر على حجم التخفيضات في كل سوق.

فودافون العالمية تلغي 11 ألف وظيفة بجميع أنحاء العالم خلال 3 سنوات