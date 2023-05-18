شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم يسجل 17760 جنيها بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر الجنيه الذهب في السوق المصري تراجعات مستمرة الأيام الماضية في ظل هبوط سعر الذهب بالسوق المصري ليسجل جرام الذهب مستويات 2200 و 2220 جنيها للجرام من عيار 21 وهو المكون الرئيسي في سعر الذهب بمصر.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس 18 مايو 2023 في مصر 17760 جنيها بدون المصنيعة والرسوم الأخري، ويعتبر الجنيه الذهب أحد أهم الأدوات الاستثمارية في سوق الذهب