شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المعارض الأثرية المؤقتة ببعض المتاحف بمحافظات الجمهورية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُنظم متاحف الآثار على مستوى الجمهورية عدد من المعارض الأثرية والفنية المؤقتة، والأنشطة والفعاليات من جولات إرشادية وندوات وورش تعليمية وفنية للزائرين بما يتناسب مع مختلف فئاتهم العمرية، وكذلك سيتم تقديم محاضرات علمية وورش تفاعلية لذوي الهمم، بهدف تعريفهم بالحضارة المصرية العريقة ورفع الوعي السياحي والأثري لديهم ما يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية اجتماعية تعليمية توعوية.

ويأتى ذلك استمرارًا لمشاركة وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، في الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف والذي يوافق يوم 18 مايو من كل عام.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للمتاحف هو احتفال دولي يقوم بتنظيمه المجلس الدولي للمتاحف ICOM، وكان الهدف من الاحتفال به، إقامة حدث سنوي لزيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف وتوعية الجمهور العالمي إلى أنشطتها المختلفة عن طريق إقامة هذه الأنشطة وإطلاق العديد من الفعاليات والندوات التي تُبرز دور المتاحف في المجتمع. وقد أُطلق اليوم العالمي للمتاحف هذا العام تحت شعار "الاستدامة وجودة الحياة".

وعن المعارض الأثرية المؤقتة التي سيتم إقامتها بعدد من المتاحف المصرية فهي كما يلي:

المتحف المصري بالتحرير:

يُنظم معرض تحت عنوان "التراث الصناعي"، ويضم 19 قطعة تُلقي الضوء على تاريخ التراث الصناعي في مصر، من أبرزها نماذج من الساعات التاريخية من القرن 19 وبداية القرن 20، وآلة كاتبة بالاضافة إلى أسماء الحروف، والقوالب الخاصة بالكتابة والطباعة من مكتبة المتحف وقسم الأرشيف به، وصور توضح تنقيذ ماكينات فتحات التهوية بالمتحف وماكينات مطابع بولاق، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة أسبوعين.

متحف الفن الإسلامي بباب الخلق:

يُنظم معرض تحت عنوان "عز دائم"، ويضم 27 قطعة من العصر الأيوبي تُلقي الضوء على الحرف المتنوعة خلال العصور الإسلامية، من خلال عرض المصحف الشريف، ومشربية، وسجادة، وعدد من القطع الفخارية والخزفية والزجاجية والمعدنية ترجع إلى عصور إسلامية مختلفة، ومجموعة من المخطوطات والتصاوير، وحوض وكلجة من الرخام، ومجموعة من الحلي، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 4 يونيو المقبل.

المتحف القبطي بمصر القديمة:

يُنظم معرض تحت عنوان "زينة وترف"، ويضم 9 قطع تعبر عن الزينة والرفاهية في حياة المصري القديم الذي اهتم بأدق التفاصيل، وكذلك بعض الأدوات الموسيقية التي كانت تلعب دورًا رئيسيًا في الطقوس الدينية والأنشطة الاجتماعية والثقافية، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة أسبوعين.

متحف المركبات الملكية ببولاق:

يُنظم معرض تحت عنوان "مظاهر الحياة والرفاهية في الأسرة العلوية“، ويضم 6 قطع من أبرزها عربة سبت لتنزه الأميرات الصغيرات في حدائق المنتزه، وساعة من النحاس، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى نهاية شهر مايو الجاري .

متحف جاير آندرسون بالسيدة زينب:

يُنظم معرض تحت عنوان "روائع الكريتلية"، ويضم 25 قطعة متنوعة من عصور وحضارات مختلفة، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة شهر.

متحف الشرطة القومي بالقلعة:

يُنظم معرض تحت عنوان "دور الأمن في استدامة الحضارة المصرية القديمة"، ويضم 6 قطع عبارة عن مجموعة متنوعة من الأسلحة من عصور مختلفة بمصرالقديمة، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة أسبوعين.

متحف شرم الشيخ:

يُنظم معرض تحت عنوان " التنوع البيولوجي البيئي وجودة الحياة عبر العصور"، ويضم 4 قطع تُبرز أهمية التنوع البيولوجي في التاريخ المصري القديم خلال العصور الرومانية والبيزنطية والقبطية والإسلامية، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

متحف أسوان:

يُنظم معرض تحت عنوان " الأوستراكا العربية"، ويضم 21 قطعة من كسرات الفخار التي تعود للعصر الإسلامي المبكر وتحمل نصوص متنوعة تُلقي الضوء على الحياة الشخصية والاجتماعية والاقتصادية لسكان جزيره إلفنتين في شكل رسائل وعقود زواج وأحكام قضائية وأناشيد دينية وتمائم، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى نهاية شهر مايو الجاري.

متحف طنطا:

يُنظم معرض تحت عنوان "مقتنيات خشبية تدوم للأبد"، ويضم 4 قطع خشبية عبارة عن تابوت آدمي يرجع إلى عصر الإنتقال الثاني، ونموذج لمركب مثبت عليها البحارة يرجع إلى عصر الدولة الوسطى، ومسند رأس، وقناع آدمي من العصر المتأخر، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة أسبوعين.

متحف كفر الشيخ:

يُنظم معرض تحت عنوان "روائع الزخارف الإسلامية“، ويضم 18 قطعة، تُظهر روعة الفن الإسلامي وجمال زخارفه الفنية المستوحاة من الدين والتقاليد المتوارثة، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 18 أغسطس المقبل.

متحف السويس القومي:

يُنظم معرض تحت عنوان "أيادي مصرية"، ويضم 13 قطعة عبارة عن مجموعة من أدوات الصناعة في مختلف المجالات الخاصة بالعمارة والهندسة والزراعة، ومسرجه تحمل علامة المصنع، مع عرض مجموعة من القطع مدون عليها اسم صانعيها، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 4 يونيو المقبل.

متحف سوهاج القومي:

يُنظم معرض تحت عنوان "النسيج المصري عبر العصور، ويضم 26 قطعة تستعرض تاريخ النسيج منذ العصور المصرية القديمة حتى العصر الحديث بأشكاله وأحجامه وزخارفه المختلفة، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى نهاية مايو الجاري.

متحف الوادي الجديد:

يُنظم معرض تحت عنوان "الغزل والنسيج من وحي تراث الواحات"، ويضم مجموعة من الأدوات المستخدمة في صناعة النسيج وبعض قطع النسيج، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 18 مايو الجاري.

متحف الإسماعيلية:

يُنظم معرض تحت عنوان "حضارة أبهرت العالم"، ويضم تمثال كتلة من الجرانيت، وتمثالين من البرونز للمعبود بتاح والمعبود أوزوريس، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى نهاية مايو الجاري.

متحف تل بسطا بالزقازيق:

يُنظم معرض تحت عنوان "إكسسوارات القدماء المصريين"، ويضم مجموعة متنوعة من الحلي وأدوات الزينة التي استخدمها المصري القديم، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى نهاية يونيو المقبل.

متحف ملوي بالمنيا:

يُنظم معرض تحت عنوان "الرفاهية في مصر القديمة"، ويضم 10 قطع خاصة بأدوات الزينة والموسيقى، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى نهاية يونيو المقبل.