شكرا لقرائتكم خبر عن 42.7 % زيادة فى إيرادات المتاحف عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصــاء اليــوم الخميس بيانــاً صحفياً بمناسبة اليــوم العالمي للمتاحف الذي يحتفل به يوم 18 مايو من كل عام وهو اليوم الذى حدده المجلس الدولي للمتاحف "الأيكوم" في اجتماعه عام 1977، بهدف زيادة الوعى بأهمية المتاحف في تطوير المجتمعات باعتبارها الذاكرة الحية للشعوب، و إتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف للتواصل مع الجمهور.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية

بلغ اجمـالى إيـرادات المتاحف 155.4 مليون جنيه عام 2021 مقابل 108.9 مليون جنيــه عـام 2020 بنسبة زيادة قدرها 42.7% .

وبلغ عدد زائرى المتــاحف 322.5 ألف زائرعام2021 مقابل 304.5 ألف زائر عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 5.9%.

وبلغ إجمالي عدد المتاحف التي زاولت النشاط 78 متحف منها (70 متحف فن وتاريخ ،8 علوم طبيعية وبحتة وتطبيقية)

عام 2021.

واحتلت محافظة القاهرة العدد الأكبر في عدد المتاحف حيث بلغ عددها 25 متحفاً يليها محافظة الاسكندرية 14 متحفاً ثم محافظة الجيزة 10 متاحف.

وجدير بالذكر أن المتحف المصري يحتل المركز العاشر من بين 60 متحفًا حول العالم، وقد أُسِّس عام 1902، ويضم أكثر من 150ألف قطعة أثرية، وبه أكثر من 100 غرفة عرض، ويأتي في المركز الأول متحف اللوفر في باريس بفرنسا، وفي المركز الثاني متحف ميتروبوليتان في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وجاء في المركز الثالث متحف هيرميتاج في سان بطرسبرغ بروسيا، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار (المتاحف , الاستدامة وجودة الحياة) .