شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر.. الجرام ينخفض 21% منذ قمة 2800 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 2537 جنيها.
عيار 21 يسجل 2220 جنيها.
عيار 18 يسجل 1903 جنيهات.
الجنيه الذهب 17760 جنيها.
انخفضت أسعار الذهب منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام بمقدار 590 جنيه منخفضاً بنسبة 21% خلال فترة قياسية، الأمر الذي أكد رؤية البعض أن المستويات القياسية التي سجلها الذهب من قبل كانت مبالغ فيها ولا تعكس السعر الحقيقي للذهب، بحسب جولد بيليون
منذ بداية الأسبوع انخفض الذهب بمقدار 200 جنيه للجرام بنسبة انخفاض 8.3% ليتوافق هذا مع انخفاض كبير وملحوظ في أسعار الذهب العالمية منذ بداية الأسبوع بمقدار 30 دولار.
عودة الثقة في الأسواق المصرية بشكل تدريجي ساعد على استمرار تراجع أسعار الذهب خاصة في الوقت الذي يتراجع فيه سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السواق الموازية الأمر الذي ساعد على اقتراب تسعير الذهب محلياً من السعر العالمي.
أيضاً مبادرة السماح بواردات الذهب بالدخول بدون جمارك أو رسوم ساهم في زيادة المعروض المحلي من الذهب لمواجهة الطلب المتزايد خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الإعلان الرسمي عن عمل أول صندوق استثماري في الذهب والذي ساهم في هدوء وضبط أسواق الذهب.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز