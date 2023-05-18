شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر.. الجرام ينخفض 21% منذ قمة 2800 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الخميس عقب تراجع مستمر في سعر الذهب محليا وفي البورصة العالمية ، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2220 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.





أسعار الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 2537 جنيها.

عيار 21 يسجل 2220 جنيها.

عيار 18 يسجل 1903 جنيهات.

الجنيه الذهب 17760 جنيها.

يستمر مسلسل الهبوط في أسعار الذهب المحلية لتشهد الأسواق تسارع في الهبوط بدعم من انخفاض أسعار الأونصة العالمية واستقرارها تحت المستوى النفسي 2000 دولار لليوم الثالث على التوالي، بينما يساهم تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازية في تأكيد هذا الهبوط.

انخفضت أسعار الذهب منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام بمقدار 590 جنيه منخفضاً بنسبة 21% خلال فترة قياسية، الأمر الذي أكد رؤية البعض أن المستويات القياسية التي سجلها الذهب من قبل كانت مبالغ فيها ولا تعكس السعر الحقيقي للذهب، بحسب جولد بيليون

منذ بداية الأسبوع انخفض الذهب بمقدار 200 جنيه للجرام بنسبة انخفاض 8.3% ليتوافق هذا مع انخفاض كبير وملحوظ في أسعار الذهب العالمية منذ بداية الأسبوع بمقدار 30 دولار.

عودة الثقة في الأسواق المصرية بشكل تدريجي ساعد على استمرار تراجع أسعار الذهب خاصة في الوقت الذي يتراجع فيه سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السواق الموازية الأمر الذي ساعد على اقتراب تسعير الذهب محلياً من السعر العالمي.

أيضاً مبادرة السماح بواردات الذهب بالدخول بدون جمارك أو رسوم ساهم في زيادة المعروض المحلي من الذهب لمواجهة الطلب المتزايد خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الإعلان الرسمي عن عمل أول صندوق استثماري في الذهب والذي ساهم في هدوء وضبط أسواق الذهب.