شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تختتم تعاملات الأسبوع بتراجع جماعى للمؤشرات للجلسة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.092 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 16745 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 3035 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 20026 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 7004 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2962 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 4497 نقطة.