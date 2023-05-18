شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.04 خلال تعاملات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 907 مليار جنيه إلى 871.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.9%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.
وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 22.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.864 مليار ورقة منفذة على 379 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.260 مليار ورقة منفذة على 374 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 76.71% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 23.29%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 10.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 1.014 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 197 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.6 مليار جنيه، بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 134.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 13.2 مليار جنيه بحجم تداول 2.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 331.4 ألف عملية.
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