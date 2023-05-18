شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.04 خلال تعاملات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 16745.54 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 2962.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 4497.03 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 20026.92 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3745.36 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 36.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.092 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 685.3 مليار جنيه إلى 661.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 221.7 مليار جنيه إلى 209.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.4%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 907 مليار جنيه إلى 871.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.9%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 22.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.864 مليار ورقة منفذة على 379 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.260 مليار ورقة منفذة على 374 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 76.71% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 23.29%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 10.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 1.014 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 197 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.6 مليار جنيه، بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 134.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 13.2 مليار جنيه بحجم تداول 2.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 331.4 ألف عملية.