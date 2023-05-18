شكرا لقرائتكم خبر عن 11 عضوا بمجلس إدارة غرفة القاهرة متنخبون بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن اكتمال عدد المتنازلين عن انتخابات مجلس إدارتها في الدورة الجديدة 2023-2027 ليصل عدهم إلى 19 مرشحا متنازلاً من أصل 30 مرشحا كانوا قد تقدموا لانتخابات مجلس إدارة الغرفة، وبذلك تم اختيار 11 مرشحاً بالتزكية، جاء ذلك اليوم خلال إجتماع مجلس إدارة الغرفة الذي ترأسه أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة.

وكان المهندس إبراهيم العربي قد أنهى انتخابات غرفة القاهرة بالتزكية منذ أيام بعد دعوتة لكل المرشحين الـ30 بمنزله على احتفالية سادها الود والحب وإنكار الذات، وتم فتح لغة حوار بينهم على أهمية تفضيل المصلحة العامة واختيار الـ11 عضوا بالتزكية دون اللجوء للإجراءات الانتخابية المُقرر لها 17 من يونيو المقبل، وهو ما لاقى قبولًاً فورياً من كافة المرشحين ومباركة الأعضاء الذين تم اختيارهم للفوز بالتزكية ، على أن يكون الجميع يدًا واحدة في خدمة غرفة القاهرة والإقتصاد القومي بشكل عام.

وكان "العربي" قد أعلن عن الـ 11 عضوا الذين تم الاتفاق على اختيارهم بالتزكية من بين الثلاثين مرشحًاً لغرفة القاهرة، وهم "اللواء صلاح العبد وأيمن عشري وسيد النواوي وأشرف الشيمي وأشرف خضر وشريف يحيى وخالد حسانين ومحمد مهران ومحمد منظور وإيهاب سعيد ومحمد سامي".

وتعهد الجميع على التعاون "ولم الشمل" لخدمة هذا الكيان الكبير وهو غرفة القاهرة التي تمثل أكثر من 650 ألف تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات؛ لتطوير العمل بها بما يتناسب مع حجم وثقل تجارية العاصمة وما تمثله من مشروعات في مختلف الأنشطة.