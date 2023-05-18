شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة الفيوم لصناعة السكر بقيمة 50.3 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية عن تنفيذ صفقة على شركة الفيوم لصناعة السكر بحجم تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 50.3 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة برايم للعقارات الدولية بحجم تداول 6 آلاف سهم بقيمة 18.5 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 9.4 مليون سهم بقيمة 74.9 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.092 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 402.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 64.8 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6%، والعرب على 6.22%، واستحوذت المؤسسات على 38.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.47%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 308.6 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 136.2 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 101.5 ألف جنيه، 87 ملايين جنيه، 79.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 16745 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 3035 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 20026 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 7004 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2962 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 4497 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3745 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1279 نقطة.