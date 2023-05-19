شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات سوق السيارات خلال أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للسيارات أن مبيعات السيارات ارتفعت خلال شهر أبريل 2023، حيث إن المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 15086 مركبة.

كما أكد التقرير أن إجمالى المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية عن نفس الفترة سجلت 1193 مركبة موديل 2020 و2318 مركبة موديل 2021 و5898 مركبة موديل 2022 و5648 مركبة موديل 2023 و29 مركبة موديل 2024.