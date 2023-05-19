شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين تامر وحيد عضوا منتدبا للبنك العربى الأفريقى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى الدولى تعيين تامر وحيد، عضوًا منتدبًا للبنك، خلفًا لشريف علوى.

جدير بالذكر أن تامر وحيد شغل مناصب عضو مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى الدولى والرئيس السابق لقطاع المخاطر بالبنك.

ويتكون هيكل ملكية البنك العربى الأفريقى الدولى من حصة 49% للبنك المركزى المصرى و49% لهيئة الاستثمار الكويتية.