شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات حول أبرز مشروعات قطاع الأعمال العقارية بعوائد متوقعة 31.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى الحكومة لتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة سواء مشروعات قائمة في مجال العقارات أو أراضى مخصصة للبناء، وذلك من خلال حسن إدارتها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، والإسهام في دعم الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا أن العمل على تنفيذ الاستراتيجية يتم من خلال خطط عمل مرنة من حيث تقديم وتأخير الأولويات والتعامل مع المستجدات فى اطار السياسة العامة للدولة.

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا مؤخرا مع الدكتور، أسامة الحسيني القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لبحث سبل الاستفادة من تلك المشروعات تعرف علي أبرزها .

1- الوزارة تمتلك مشروعات عقارية يبلغ حجم عوائدها الاستثمارية المتوقعة نحو 31.5 مليار جنيه.

2- مشروعات أرض مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بعوائد استثمارية تبلغ 2.5 مليار جنيه.

3- مشروع تطوير ارض مدينة أسيوط ،والتي تبلغ عوائدها الاستثمارية 22.5 مليار جنيه.

4- مشروع التطوير الخاص بأرض محافظة كفر الشيخ بحجم عوائد بلغت 6.5 مليار جنيه.

5- الالتزام بالمخطط العام لمشروعات التنمية الشاملة والمستدامة والتطوير التي تقوم على تنفيذها مختلف جهات الدولة.