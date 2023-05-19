شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتصدر قائمة أكبر 10 دول استوردت من مصر في 2022 ب 2.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور قيمة الصادرات المصرية للدول العربية، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12.2 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 11.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 9.3%.

ويستعرض ”الخليج 365” قائمة أكبر 10 دول استيرادا من مصر بنهاية عام 2022، وفقا لما يلي:

جاءت السعودية على رأس القائمة، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.5 مليار دولار.

بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات 1.9 مليار دولار.

بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا 1.2 مليار دولار.

بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى السودان 929.2 مليون دولار.

بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب 880.8 مليون دولار.

بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الجزائر 740.9 مليون دولار.

بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الأردن 726.5 مليون دولار.

بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى العراق 511.5 مليون دولار.

بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين 451.5 مليون دولار.

بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى لبنان 446.7 مليون دولار.

وإجمالا ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية لتسجل 29.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 25.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4 مليارات دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 16.1%.