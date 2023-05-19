سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19-5-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة، الموافق 19-5-2023، وفقا لأخر تحديث لمواقع البنوك المحلية والأجنبية على شبكة الانترنت.

جاء بموقع البنك الأهلى المصرى سعر الدولار اليوم: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

ولفت الموقع الألكتروني لبنك مصر إلى أن سعر الدولار توقف عن: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

واظهر موقع البنك التجاري الدولي على شبكة الانترنت سعر الدولار: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

في حين سجل سعر الدولار في بنك القاهرة: بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وعُرض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي ، مقابل الجنيه، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وقال موقع بنك البركة ان سعر الدولار ثبت عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وقُدر سعر الدولار في المصرف المتحد بقيمة: عند 30.95 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وجاء سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بقيمة: 30.85جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار بموقع البنك الإسكندرية على شبكة الانترنت إلى: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وشهد سعر الدولار فى بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

وتوقف سعر الدولارفي بنك الكويت الوطني عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وثبت سعر الدولار اليوم في بنك كريدي اجريكول مصر عند : 30.80 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.