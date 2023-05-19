شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 76.44 دولار لبرنت و72.33 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، 76.44 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 72.33 دولار.

ووافق مجلس الوزراء العراقي، على تلبية احتياجات لبنان من مشتقات النفط؛ لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء في ذلك البلد.

وذكر مجلس الوزراء - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه التزامًا بالروابط الأخوية للعراق مع أشقائه العرب، بالوقوف معهم ومساندتهم في مختلف الظروف والأزمات، فقد وافق مجلس الوزراء على تلبية احتياجات لبنان من مشتقات النفط؛ لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان، وتجديد اتفاقية التزويد، بشروطها الحالية، سنة ثالثة إضافية بدءًا من أكتوبر المقبل.

وأشار إلى التزام شركة "سومو" بتجهيز كامل العقد القديم، وزيادة العقد القديم للنفط الأسود إلى 1.5 مليون طن سنويًا، وإبرام عقد جديد للنفط الخام بمليوني طن سنويًا.