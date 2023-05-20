شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء "البنوك" و"التعليم" والان مع تفاصيل الخبر
كما تراجعت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.5%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.1%، وأخيرًا قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%، 0.2%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعا الخدمات التعليمية، والبنوك بنسبة 3.7%، 0.7%، على التوالي.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 36.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.092 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 685.3 مليار جنيه إلى 661.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 221.7 مليار جنيه إلى 209.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.4%.
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 907 مليار جنيه إلى 871.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.9%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.
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