الاقتصاد

هبوط قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء "البنوك" و"التعليم"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء "البنوك" و"التعليم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 8.4%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 7.5%، يليه قطاع العقارات بنسبة 5.5%، وهبط قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، ومواد البناء بنسبة 4.6%، 4%، وانخفضت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعون، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.8%، 3.7%، 3.7%، على التوالي.

 

كما تراجعت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.5%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.1%، وأخيرًا قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%، 0.2%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعا الخدمات التعليمية، والبنوك بنسبة 3.7%، 0.7%، على التوالي.

 

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 16745.54 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 2962.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 4497.03 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 20026.92 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3745.36 نقطة.

 

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 36.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.092 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 685.3 مليار جنيه إلى 661.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 221.7 مليار جنيه إلى 209.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.4%.

 

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 907 مليار جنيه إلى 871.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.9%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا