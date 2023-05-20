سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-5-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت، الموافق 20-5-2023، بحسب ماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والعربية والأجنبية والمصرية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء ، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء ، و 30.85 للبيع.