بداية التعاملات.. ارتفاع سعر الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، بنحو 25 جنيها، مع بداية التعاملات، مقارنة في تعاملات مساء أمس الجمعة.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب في مصر اليوم السبت وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1523 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 1959 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2285 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2611 جنيها للجرام.

كما زاد سعر الجنيه الذهب إلى 18280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدا عطلة أسبوعية بالأسواق العالمية، ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وكان سعر الذهب عالميا قد سجل نحو 1977 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) وذلك في نهاية تعاملات أمس الجمعة، بارتفاع 1.03%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.