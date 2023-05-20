شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 75.58 دولار لبرنت و71.69 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط ، 75.58 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.69 دولار، حيث انخفضت الأسعار فى نهاية تعاملات الجمعة، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية.

ووافق مجلس الوزراء العراقي، على تلبية احتياجات لبنان من مشتقات النفط؛ لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء في ذلك البلد.

وذكر مجلس الوزراء - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه التزامًا بالروابط الأخوية للعراق مع أشقائه العرب، بالوقوف معهم ومساندتهم في مختلف الظروف والأزمات، فقد وافق مجلس الوزراء على تلبية احتياجات لبنان من مشتقات النفط؛ لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان، وتجديد اتفاقية التزويد، بشروطها الحالية، سنة ثالثة إضافية بدءًا من أكتوبر المقبل.

وأشار إلى التزام شركة "سومو" بتجهيز كامل العقد القديم، وزيادة العقد القديم للنفط الأسود إلى 1.5 مليون طن سنويًا، وإبرام عقد جديد للنفط الخام بمليوني طن سنويًا.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن روسيا أصبحت أكبر مورّد للنفط إلى الصين والهند في مارس 2023، كما في الشهر السابق عليه.

وذكرت أوبك -في تقريرها الصادر في شهر مايو- أن روسيا وفرت نحو 18% من إجمالي واردات الصين من النفط في شهر مارس، فيما ارتفعت واردات الصين من النفط الخام بنسبة 16% تقريبا على أساس شهري في الشهر ذاته، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 12.4 مليون برميل يوميا.

وفيما يتعلق بالهند، كانت روسيا أكبر مورّد للنفط للشهر التاسع على التوالي، حيث وفرت روسيا 43% من إجمالي واردات الهند من النفط في شهر مارس الماضي، في حين انخفض إجمالي واردات نيودلهي من النفط بشكل طفيف في مارس مقارنة بشهر فبراير بنسبة 3% لتصل إلى 4.9 مليون برميل يوميا.