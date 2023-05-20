شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع أمام 6 عملات عالميا بنسبة 0.6 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل الدولار الأمريكي ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي ليسجل أعلى مستوياته في شهرين، وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، ليرتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6%، وذلك على الرغم من انخفاضه يوم أمس مع نهاية الأسبوع بنسبة 0.3%.

تصريحات رئيس الفيدرالي باول أثرت بشكل سلبي على تداولات الدولار نهاية أسبوع التداول، ولكنه تماسك بشكل جيد على المستوى الأسبوعي بسبب الدعم الذي حصل عليه من العائد على السندات الحكومية الأمريكية.

ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع المنتهي بنسبة 6.2% ليسجل أعلى مستوى في 9 أسابيع عند 3.733%، بينما ارتفع العائد لأجل عامين الأكثر حساسية للتغير في أسعار الفائدة بنسبة 7.1% وسجل أعلى مستوى في 9 أسابيع عند 4.349%.

ارتفاع الدولار خلال الأسبوع الماضي كان السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الذهب، كما أنه قلص من فرص الذهب لتحقيق المزيد من المكاسب بعد انعكاس توجهات الأسواق يوم أمس.