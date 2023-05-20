شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "الأهلي فاروس" تنفذ تداولات بـ10.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 10.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 34.7%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 4.9 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 15.7%.

وحلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 10.4%، وفي المركز الرابع تأتى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.7 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.6%، وفي المركز الخامس شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.094 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.5%.

وجاء في المركز السادس شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.2%، شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 843.9 مليون جنيه بنسبة 2.7%، وحل في المركز الثامن شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة 835.3 مليون جنيه بنسبة 2.7%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا ثاندر لتداول الأوراق المالية، وبايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 792.8 مليون جنيه، 770 مليون جنيه، بنسبة 2.5%، 2.5% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 16745.54 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 2962.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 4497.03 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 20026.92 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3745.36 نقطة.