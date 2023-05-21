شكرا لقرائتكم خبر عن التشييد والبناء يتصدر الأنشطة الأكبر فى عدد المشتغلين بالربع الأول من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واظهرت البيانات أن نشاط التشيد والبناء جاء في صدارة القائمة بواقع 149 ألف مشتغل عن الربع السابق، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئه بواقع 144 ألف مشتغل عن الربع السابق.

وتضمنت القائمة نشاط الصحة 138 ألف مشتغل عن الربع السابق، ونشاط الصناعات التحويلية بواقع 94 ألف مشتغل عن الربع السابق.

وقدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إجمالى قوة العمل بنحو 30,571 مليون فرد خلال الربع الأول لعام 2023، مقابل 30,344 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0,7٪ وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,255 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 17,316 مليون فرد, أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25,190 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5,381 مليون فرد .

ويرجع سبب ذلك الارتفاع الي ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (241) ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (14) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (227) ألف فرد.