سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 21-5-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، اليوم الأحد الموافق 21-5-2023، وفقا للمواقع الرسمية للبنوك في مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري عند مستويات30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي مستويات شراء وبيع عند 30.85 جنيه، و 30.95، بالترتيب.

ووصل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل فروع بنك قناة السويس، مقابل الجنيه إلى مستويات 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

وعرض بنك الكويت الوطني سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل نظيره في السوق المحلية على شاشات التداولات اللحظية بالبنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

عرضت فروع بنك بلوم سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك بلوم عند مستويات 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

كما يعرض مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار على شاشات التداولات عند 30.90 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

يتيتح بنك الإسكندية للمواطنين شراء وبيع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بداية التعاملات داخل فروع البنك التجاري الدولي عند مستويات 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

وجاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري في بداية التداولات 30.75 جنيه للشراء ، و 30.85 للبيع.

وعرض ثاني اكبر المصارف في السوق المحلية بنك مصر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند 30.75 جنيه للشراء ، و 30.85 للبيع.