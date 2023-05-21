الذهب يواصل الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر بنحو 25 جنيها، مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في التعاملات المسائية أمس، وفقا لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي".

وأمس السبت، ارتفع سعر الذهب بنحو 100 جنيه للجرام، ليعوض بعض خسائره بعد انخفاضات متتالية.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1590 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2044 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2385 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2726 جنيها للجرام.

كما زاد سعر الجنيه الذهب إلى 19080 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة أسبوعية بالأسواق العالمية، ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1977 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) وذلك في نهاية تعاملات أمس الأول الجمعة، بارتفاع 20 دولارا بزيادة 1.03% مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.