شكرا لقرائتكم خبر عن 10.5 % زيادة فى قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى أمريكا عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصاء اليــوم الأحد نشــرة "العلاقات الأقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2022" وتتناول النشرة بالعرض والتحليل حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية (صادرات - واردات) عامى ( 2021، 2022 ).

وكانت من أهم المؤشرات ما يلى:

- بلغت قيمة الصادرات المصريــة إلى الولايات المـتحـدة 2.3 مليار دولار عام 2022 وتمثل 4.5% من صادرات مصـر للعالـم مقابــل 2.5 مليــار دولار عام 2021 بنسبة انخفاض قدره 9.1 ٪.

- جاءت الصادرات من الملابس الجاهزة فى المرتبة الأولى بنسبـة 57.9 % مـن إجمالــى الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت 1.3 مليار دولار عــام 2022 مقابــل 1.2 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.5 ٪.

- بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 6.8 مليار دولار عام 2022 وتمثل 7.2 % مــن واردات مصـر من العالم مقابـل 6.4 مليار دولار عام 2021 بنسبـة زيادة قدرها 5.9 %.

- جــاءت الواردات مــن حبــوب وأثـمار زيتيــة ونباتات طبية فى المرتبة الأولى بنسبة 33.6 % من إجمالــى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغــت 2.3 مليــار دولار عام 2022 مقابـــل 1.7 مليار دولار عام 2021 بنسبه زيـادة قدرهــا 33.9 ٪.