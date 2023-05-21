شكرا لقرائتكم خبر عن المطابع الأميرية تطلق بوابة التشريعات والأحكام المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلقت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بوابة التشريعات والأحكام المصرية تتضمن تراث الدولة القانوني والذي يشمل القوانين ومراسيم القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية وقرارات الهيئات والمديريات حيث تحتوي البوابة على أكثر من 320 ألف تشريع مفهرس وذلك منذ عام 1880 وحتى اليوم.
وأوضح إمام ان البوابة توفر المعلومات والبيانات والأحكام للقضاة والمحامين والمشتغلين بالقانون حيث تعد بمثابة مكتبة إلكترونية متكاملة تضم كافة التشريعات والأحكام، مشيراً الى أن البوابة توفر كافة الادوات لتسهيل عملية البحث، وكذا طريقة عرض متقدمة لكافة البيانات، بالإضافة الى عرض كافة القوانين بأخر تعديلاتها، وتحديث الجريدة الرسمية والوقائع يومياً، الى جانب كافة أحكام محكمة النقض المدني والجنائي ، فضلاً عن كافة أحكام المحكمة الإدارية العليا مع تلخيص المبادئ، وكافة فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
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