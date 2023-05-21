شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تكشف حقيقة نقل توابيت فرعونية مصرية لإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة السياحة والآثار ما تردد بشأن نقل أغطية توابيت فرعونية من أحد المتاحف المصرية لإسرائيل لفحص التصوير المقطعي بأحد المستشفيات.

وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها "إيماء إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا بنقل أغطية توابيت فرعونية من أحد المتاحف المصرية لإسرائيل لفحص التصوير المقطعي بأحد المستشفيات، أكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار أن هذا الأمر عار تماما من الصحة وأنه لم يتم خروج أية قطعة أثرية من مصر للفحص أو الدراسة.

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