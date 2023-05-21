بعد موجة التراجع.. ارتفاع حاد في أسعار الذهب.. والجرام يقفز 220 جنيها في 48 ساعة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، الأحد 21 مايو، بقيمة 120 جنيها، مقارنة بأسعار الأمس، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق 2480 جنيها للجرام.

واستمر الذهب بذلك في تعويض خسائره ليرتفع بنحو 120 جنيها للجرام اليوم حتى التعاملات المسائية بعدما ارتفع بنحو 100 جنيه للجرام أمس، ليصل إجمالي ارتفاعه نحو 220 جنيها خلال اليومين الأخيرين.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1977 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) وذلك في نهاية تعاملات أمس الأول الجمعة، بارتفاع 20 دولارا بنسبة 1.03% مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكان الذهب قد تراجع من 2550 إلى مستويات 2220 جنيها للجرام، وسط توقعات بمزيد من التراجع مع انتظام دخول الذهب مع العائدين من الخارج عقب الغاء كافة الرسوم الجمركية مع استثناء ضريبة القيمة المضافة.

جاء قرار الحكومة المصرية بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر بخلاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وذلك في ظل الحرص على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الذهب وذلك بعد التحركات الاستثنائية في أسعار الذهب الفترة الأخيرة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الأخير، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس (2%) ليصل إلى 18.75%.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار البنك الفيدرالي الأمريكي يرفع معدلات الفائدة بنسبة 0.25% بما يتماشي مع التوقعات، مؤكدا أن التضخم لا يزال مرتفعا.

ويأتى القرار الأمريكي لرفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي إلى نطاق 4.75% لـ 5%.

ويعد سبب ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات - إلى 40.3% خلال شهر فبراير 2023 مقارنة مع 31.2% فى يناير الماضى.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، الأحد، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 يسجل 2126 جنيها.

عيار 21 يسجل 2480 جنيه .

عيار 24 يسجل 2834 جنيها.

الجنيه الذهب 19840 جنيها.

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الشهور الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.