شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة الفلتس للكربونات بقيمة 84.9 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة الفلتس للكربونات بحجم تداول 23.8 ألف سهم بقيمة 84.9 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة جرين لاينر للصناعات الورقية بحجم تداول 175 ألف سهم بقيمة 17.5 مليون جنيه، وتم تنفيذ صفقة على شركة مارفل للاستثمار العقاري بحجم تداول 700 ألف سهم بقيمة 7 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 7.4 مليون سهم بقيمة 112.3 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.094 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 535.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.6 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.97% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.15%، والعرب على 6.88%، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 78.1 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 7.7 مليون جنيه، 87.5 مليون جنيه، 840.6 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 16860 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 3056 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 20140 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 7052 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 2996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 3851 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1282 نقطة.