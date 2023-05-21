شكرا لقرائتكم خبر عن قلعة قايتباي تستقبل النسخة الأصلية من كأس العالم لكرة السلة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت قلعة قايتباي بالإسكندرية النسخة الأصلية من كأس العالم لكرة السلة 2023، وذلك خلال تواجده في مصر فى إطار الجولة التي يقوم بها بالدول التي تأهلت منتخباتها للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة السلة والتى تقام فى الفترة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2023 فى اليابان وإندونيسيا والفلبين.

وقد تم اختيار قلعة قايتباي كواجهة سياحية لاستقبال الكأس وتصويره، وكان في استقبال الكأس أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة السلة بمحافظة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن كأس العالم لكرة السلة كان قد وصل إلى مصر يوم 20 من مايو الجارى، بعد انطلاقه من الفلبين ليقوم بجولة حول العالم يزور خلالها الدول المشاركة في البطولة وعددها 32 دولة، وذلك على مدار ثلاثة أشهر، ليعود في ختام الجولة إلى الفلبين.