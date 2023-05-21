أخبار البورصة اليوم الأحد 21-5-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 21-5-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.094 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والعز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، وسبيد ميديكال، والعبوات الطبية، وعبور لاند للصناعات الغذائية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وحق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2.

البورصة تربح 2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.094 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 535.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.6 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.97% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.15%، والعرب على 6.88%، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 78.1 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 7.7 مليون جنيه، 87.5 مليون جنيه، 840.6 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 16860 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 3056 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 20140 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 7052 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 2996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 3851 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1282 نقطة.

وصعدت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه 1000 سهم، 122 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والمهندس للتأمين، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 80 ألف سهم، 147.1 ألف سهم، 5450 سهم، 8467 سهم، على التوالي، كما اشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة كونتكت المالية القابضة 492.2 ألف سهم.

أعلنت شركة سبيد ميديكال، بيع المساهم صادق أحمد صادق السويدي عدد 6 ملايين سهم بسعر 0.3175 جنيه بقيمة إجمالية 1.9 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 5.22% إلى 4.67%.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، صافي ربح بعد الضرائب بلغ 3.9 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023 مقارنة بمبلغ 2.03 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023.

يأتي ذلك نتيجة زيادة حصة الشركة من توزيعات أرباح الشركة التابعة بمبلغ 901 ملايين جنيه، وزيادة فروق ترجمة الأرصدة بالعملات الأجنبية بمبلغ 1.3 مليار جنيه، وبلغ إجمالي حقوق الملكية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023 قيمة قدرها 15.07 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 11.1 مليار جنيه، ويرجع ذلك إلى زيادة الأرباح المرحلة للفترة بمبلغ 3.9 مليار جنيه عن عام 2022.

وحققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إيرادات بلغت 58.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023 بمعدل نمو سنوي 2%، وبلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية 216.9 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 51%.