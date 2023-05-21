بعد ارتفاعهما في الأسواق.. بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت أسعار اللحوم، ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث وصلت في بعض المناطق لـ220 جنيها للكيلو، نتيجة أزمة الأعلاف.

وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه من أجل السيطرة على ارتفاع أسعار الأعلاف تمت الموافقة على توريد 10 كيلو ردة على كل إردب يتم توريده من قبل الفلاح بسعر 8 جنيهات، وذلك مساهمة من الحكومة للفلاحين الذين يربون ماشية بتوفير احتياجاتهم من العلف لتربية المواشي.

وأضاف أن توفير الردة سيكون لأي مربي ماشية بسعر 8 جنيهات، موضحًا أن هذا سوف يترتب عليه تراجع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة.

وتمت الموافقة على تسليم الفلاح 10 كيلو عن كل إردب بسعر 8 جنيهات للكيلو، بحيث لا يضطر لشراء الردة بأكثر من ذلك، على أن تتم إتاحتها لكل المربين، لتقليل سعر اللحوم خلال تلك الفترة.

وقال المصيلحي، إن مصر بها نحو 5 آلاف رأس من الماشية السودانية في المجازر، وأن احتياطي اللحوم والدواجن يغطى احتياجات المواطنين من 7 إلى 10 شهور.

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 230 جنيه، في حين أن سعرها خارج المنافذ يصل إلى 300 جنيها، أي بتخفيضات تصل إلى 30%.

أسعار الأرز

من ناحية أخرى، توقع حازم المنوفي رئيس شعبة البقالة بغرفة الاسكندرية التجارية، انخفاض أسعار الارز خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المنوفي أن موسم حصاد الأرز اقترب حيث ومن المتوقع أن يبدأ الحصاد خلال شهر ونصف الشهر، وبالتالي سيكون المعروض كبير جدا من سلعة الارز، بالتالي ستنخفض الأسعار.