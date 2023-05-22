حازم عبد الوهاب عضوا منتدبا للشئون المالية والإدارية للقابضة الكيماوية

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ، قرارا بتكليف المحاسب حازم عبد الوهاب بمنصب العضو المنتدب للشؤن المالية والإدارية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات الوزارة ، وذلك نقلا من شركة النصر للمبانى و الانشاءات " ايجيكو ".

كان حازم عبد الوهاب يتولى منصب العضو المنتدب للشؤن المالية والإدارية بشركة ايجيكو ،ويمتلك خبرات كبيرة قبلها في العمل بالقطاع الخاص .

يشار أن المحاسب عماد الدين مصطفى يتولى منصب الرئيس التنفيذي ،العضو المنتدب للشركة القابضة ،ومن المنتظر أن يتم إعادة تشكيل مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية الأيام المقبلة ، حيث سبق تفويض الوزير من قبل الجمعية العمومية للشركة بإعادة التشكيل .

جدير بالذكر أنه فى فبراير الماضى فوضت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، رئيس الجمعية، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مع قبول استقالة اللواء على صبرى، عضو مجلس الإدارة.

وناقشت الجمعية القوائم المالية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وللشركات التابعة، بحضور الدكتور محمد زكريا محى الدين رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ، والمحاسب عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للقابضة، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

واعتمدت الجمعية نتائج نشاط الشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالى 2021-2022 بتحقيق إيرادات نشاط بلغت 24.9 مليار جنيه مقابل 20.1 مليار جنيه العام المالى 2020-2021 بزيادة بلغت 4.1 مليار جنيه .

كما حققت الشركة القابضة صافى أرباح بلغ 5.1 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه ، بزيادة بلغت نحو 300 مليون جنيه.

وحققت الشركة القابضة مستقلة ،إيرادات نشاط بلغت 2.2 مليار جنيه ،مقابل 2.1 مليار جنيه ،كما حققت صافى ربح بلغ 1.4 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه.