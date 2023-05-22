شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة والصيد يحققان أكبر نسبة مشاركة لمشتغلى الأنشطة الاقتصادية مطلع 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول "يناير – مارس" لعام 2023، التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا لأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول لعام 2023.

وقالت بيانات بحث القوى العاملة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نشاط الزراعة وصيد الأسماك حقق أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5.127 مليون مشتغل "4.412 مليون ذكور، 715 ألف إناث" بنسبة 18.1٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

وبلغ عدد المشـتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة نحو 4.160 مليون مشتغل "3.493 مليون ذكور، 667 الف إناث" بنسبة 14.6٪ من إجمالي المشتغلين، كـما بـلغ عـدد المشـتغلين في نشاط التشـييد والبناء 4.123 مليون مشتغل "4.101 مليون ذكور، 22 ألف إناث" بنسبة 14.5٪ من إجمالي المشتغلين.

وبلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3.637 مليون مشتغل "3.334 مليون ذكور، 303 ألف إناث" بنسبة 12.8٪ من إجمالي المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين فى نشاط النقل والتخزين 2.629 مليون مشتغل "2.591 مليون ذكور، 38 ألف إناث" بنسبة 9.3٪ من إجمالي المشتغلين.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل أيام، نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول "يناير-مارس" لعام 2023، حيث بلغ معدل البطالة 7.1٪ من إجمالي قوة العمل بانخفاض 0.1٪ عن الربع السابق.