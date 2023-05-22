أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم.. الكيلو للمستهلك 75 جنيها

القاهرة - سامية سيد -

وتراجعت أسعار البيض البلدي إلي 96 جنيها للكرتونة في المزارع ويصب المستهلكين بسعر يتراوح بين 105 إلي 110 جنيها وسط معروض كبير في الأسواق بحسب سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة.

شهدت أسعار الدواجن استقرارا، حيث سجل الكيلو للمستهلك 75 جنيها، وكشفت شعبة الدواجن أن سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة سجل 63 جنيها للكيلو بانخفاض جنيهين، ويصل المستهلك بـين 75 و78 جنيها فى الأسواق، وقد يختلف هذا السعر حسب المنطقة، فى حين انخفض الطلب بشكل محدود بعد انتهاء شهر رمضان.

من جانبه قال سامح السيد رئيس الشعبة إن سعر الساسو يسجل تسليم المزرعة 67 جنيها، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7_8 والكتكوت الساسو 6_7 وألفراخ الأمهات البيضاء 56 جنيها.