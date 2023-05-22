شكرا لقرائتكم خبر عن الحرف اليدوية: 250 مليون دولار متوسط حجم صادرات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وكشف العادلي، أن هناك أزمة في المواد الخام الخاصة بالصناعة لبعض القطاعات الحرفية، ونعتمد علي استيراد الكثير من المواد الخاصة بإنتاج الحرف اليدوية مثل الحرير والأصواف والفضة والنحاس، وأيضًا استيراد العديد من أنواع الأخشاب، لكن توجد أيضًا بعض الصناعات تعتبر محلية بنسبة 100%، بالإضافة إلي أن لدينا تحديات كبيرة لعل أبزرها يمكن في تطوير قطاع الحرف اليدوية يحتاج إلى ميزانية ضخمة، لإنشاء مجتمعات جديدة من الحرف اليدوية خاصة في محافظات جنوب سيناء وشمال سيناء وصعيد مصر، للحفاظ علي الحرف من الاندثار.

وأكد العادلي أن الغرفة بدأت بالفعل في المشاركة في توطين الصناعات الحرفية داخل بعض المناطق الصناعية والاستثمارية، حيث توطين الصناعة وإحياء الصناعات المصرية، يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والدولة المصرية فى السنوات الأخيرة، وتنامى هذا الاتجاه محليًا مع التوجه العالمي نحو الاهتمام بتوطين الصناعات فى ظل مجموعة الأزمات الدولية.